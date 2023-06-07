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Teknoloji Tesla Model 3'lere vergi teşviki getirdiler
Teknoloji

Tesla Model 3'lere vergi teşviki getirdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-07 12:53:00 -
Tesla Model 3'lere vergi teşviki getirdiler

Tesla'nın tüm Model 3 araçlarının, ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen yeni batarya tedariki kriterleri kapsamında vergi teşvikinden yararlanabileceği açıklandıi.

Tüm Tesla Model 3 araçlar, elektrikli, plug-in hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlara sağlanan 7 bin 500 dolarlık vergi teşvikinden yararlanmaya hak kazandı.

Böylece, ülkede vergi indiriminden tam olarak faydalanan elektrikli araç modellerinin toplam sayısı 22'ye çıktı.

Daha önce Model 3'ün yalnızca performans versiyonu 7 bin 500 dolarlık vergi indiriminden yararlanabiliyordu.

ABD basınında yer alan haberlerde, 40 bin 240 dolardan başlayan bir Tesla Model 3'ün fiyatının, gelir ve diğer yükümlülüklere bağlı olarak, 7 bin 500 dolarlık federal vergi indirimi ile Kaliforniya'daki 7 bin 500 dolarlık vergi indiriminin de uygulanmasıyla 25 bin 240 dolara kadar düşebileceği ve fiyatı 26 bin 320 dolardan başlayan Toyota Camry'den daha uygun hale gelebileceği aktarıldı.

ABD tarihinin "en büyük iklim paketi" olarak da görülen Enflasyonu Düşürme Yasası, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen yıl ağustos ayında onaylanmıştı.
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Yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi sağlanması öngörülmüştü.

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