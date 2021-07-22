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Otomotiv Tesla kullanıcılarına şok! Araçların bazı kısımlarını fareler yiyor
Otomotiv

Tesla kullanıcılarına şok! Araçların bazı kısımlarını fareler yiyor

Ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın araçlarının bazı kısımlarını farelerin yediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 15:33:00 -
Tesla kullanıcılarına şok! Araçların bazı kısımlarını fareler yiyor

Milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla, bugünlerde ilginç bir sorunla karşı karşıya.

Ürettiği lüks elektrikli modellerle satış rekorları kıran Tesla’nın araçlarını fareler yemeye başladı.

ABD’de yaşayan birçok kullanıcı tarafından rapor edilen durumda, özellikle park halindeki araçların tamponlarında, yalıtım malzemelerinde ve kablolarında fare izlerine rastlandığı aktarıldı.

Hasarın bedeli 5 bin dolar

Konuyla ilgili New York Post’a konuşan 41 yaşındaki doktor Sarah Williams, Tesla 2018 Model 3'ünü şirketin Paramus, NJ'deki yetkili servisine götürdüğünde endişe verici bir olayla karşılaştığını belirtti.

Torpido gözünden cansız fare çıktı

Williams, klima sorunu nedeniyle yetkili servise gittiği sırada torpido gözünden cansız farenin çıktığını söyledi.

Tesla’nın yalıtım kablolarının soyadan yapılması nedeniyle farelerin dikkatini çektiği ortaya çıkarken, Williams’ın 5 bin dolar servis ücretiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Tesla hasarı karşılamıyor

Bu durumun ardından Tesla’nın servis danışmanı Jose Solis, Sarah Williams’a gönderdiği epostayı New York Post ile paylaşırken, “Çoğu otomobil üreticisi, daha ucuz ve çevre için daha iyi olduğu için yeni araçlarındaki tel yalıtımlarında soya yağı kullanıyor" dedi.

Solis, ortaya çıkan masrafı Tesla’nın karşılamayacağını belirtirken, "Bu malzemenin kullanımı tasarımda veya kullanımda bir 'kusur' olarak kabul edilmeyecektir. Tesla'nın kontrolü dışında çok fazla faktör olduğunu düşünürsek, bunu bir garanti veya onarım kapsamına alamayız" diye konuştu.

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