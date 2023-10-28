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Ekonomi Tesla ile BP arasında anlaşma: Milyonlarca dolar! Dünyaca tanınan dev şirketten karar sonrası duyurusu
Ekonomi

Tesla ile BP arasında anlaşma: Milyonlarca dolar! Dünyaca tanınan dev şirketten karar sonrası duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:51:00 - 2023-10-28 23:54:27
Tesla ile BP arasında anlaşma: Milyonlarca dolar! Dünyaca tanınan dev şirketten karar sonrası duyurusu

Tesla ve BP tarihi hamle yaptı: 100 milyon dolarlık dev tarihi bir anlaşmaya imza attı. Buna göre BP Tesla Supercharger elektrikli şarj istasyonu satın alacak duyurdu!

İngiliz Petrol dev BP, Tesla ile elektrikli otomobil şarj istasyonları için 100 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladı. BP Pulse ile istasyonlarında elektrikli şarj imkanı sunan firma, şimdi ise Tesla Supercharger şarj istasyonları ile bu ağı büyütmenin peşinde.

BP, Tesla Superchager elektrikli şarj istasyonları ile elektrikli otomobil devrine göz kırptı

Konunun önemi, Tesla Supercharger istasyonlarının ilk defa BP gibi başka bir marka çatısı altında kullanılacak olmasından ileri geliyor. Tabii ki BP gibi petrol devrinin önemli bir markasının bu iş için yatırım yapıyor olması daha da anlamlı. Bildiğiniz gibi BP sadece benzin istasyonları olan bir firma değil. Bu anlamda İngiliz şirketi dünyanın dört bir yanında petrol rafineleri, petrol çıkarma tesisleri gibi önemli yatırımlara sahip.

Tabii ki burada BP Pulse markası ön plana çıkıyor. Şirket petrol ve petrol ürünleri ile olan tüm aktif bağına rağmen uzun yıllardır elektrikli otomobil piyasasına da yatırım yapıyor. Bu anlamda BP Pluse şarj istasyonları ile ABD’de yaygınlaşmanın peşinde.

Şu anda ise ABD’de 28 BP Pulse’un içinde DC bağlantı noktası da bulunan elektrikli şarj istasyonu var. Ancak ABD elektrikli şarj istasyonları konusunda rekabetin en üst seviyede yaşandığı ülkeler arasında. Bu anlamda pazara hakim olan en küçük rakibin bile elinde 2000 şarj noktası var.
İşte firma bu yüzden 100 milyon dolarlık Tesla Spercharger istasyonu satın alma kararı aldı. Böylece İngiliz Petrol devi elektrikli otomobil şarj istasyonu yarışında rakiplerine yaklaşma ihtimaline sahip olacak. Peki ama BP 100 milyon dolarla ne kadar Tesla Supercharger satın alabilir? Her eyalette cihaz kurulumu ve vergi oranları farklı olmasına karşın yaklaşık 1000 adet Supercharger satın alınacağı tahmin ediliyor. Bu da BP Pulse için önemli bir büyüme.
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ABD’de bu kadar büyük bir şarj istasyonu ağı olmasına karşın, halen belirli bölgelerde elektrikli şarj istasyonu kuyrukları yaşanıyor. BP tarafından satın alınacak Tesla Supercharger istasyonları, 250 kW’a kadar güç sağlayabilme özelliğine sahip.

Peki sizce BP ve Tesla arasında yaşanan bu anlaşma bir devrin kapandığının mı işareti? çok sorulan sorular arasında yer aldı!

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