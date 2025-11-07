Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar

  • İSTANBUL
Tesla hissedarları, CEO Elon Musk’a performans hedeflerini tutturması halinde verilecek yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onayladı. Karar, şirketin Austin’deki yıllık hissedarlar toplantısında oy çokluğuyla alındı.

Tesla’nın Texas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında, “2025 CEO Performans Ödülü” dahil olmak üzere çeşitli yönetim teklifleri oylamaya sunuldu.

Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Musk'a yapılacak ödemeye yönelik teklifin lehinde oy kullandı.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için performans hedeflerini tutturması gerekiyor

Eylül ayında hissedarlara, Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair Tesla Yönetim Kurulu tarafından mektup gönderilmişti.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

