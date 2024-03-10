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Otomotiv Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığı bu kez alev makinesi ve keskin nişancı tüfeği ile test edildi!
Otomotiv

Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığı bu kez alev makinesi ve keskin nişancı tüfeği ile test edildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 18:48:00 -

Akıllı telefonlara türlü işkenceler uygulayan Zack Nelson, son videosunda Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığını test etti. Ünlü YouTuber aracı alev makinesi, tabanca ve keskin nişancı tüfeği ile sınadı.

Akıllı telefonlara uyguladığı acımasız işkence testleri ile tanıdığımız Zack Nelson çıtayı daha da yükseltti. Ünlü YouTuber bu sefer Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığını test etti. Elon Musk'ın elektrikli pick-up'ını alev makinesi ve çeşitli ateşli silahlarla gerçek bir imtihana soktu.

Zack'in yaptığı ilk şey Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company'nin alev makinesi kullanmak oldu. Beklendiği gibi, aracın paslanmaz çelik gövdesine hiçbir şekilde zarar vermedi. Bunun ardından YouTuber, 9 mm'lik Glock 19 tabancasını eline aldı. Mermiler gövdede belirgin bir iz bıraksa da delip geçmedi.

Keskin nişancı tüfeği ile hedef aldı

22 kalibrelik mermiler de Cybertruck'ın kapısını delmeyi başaramadı. 17 kalibrelik mermiler çelik paneli delebildi, ancak kapının içinde kaldı. Zack tüm bu denemelerin ardından AR-15 yarı otomatik tüfekle yaptığı atışla kapıyı delmeyi başardı. Son olarak sırada 50 kalibre mühimmatlı bir keskin nişancı tüfeği vardı.

Tahmin edilebileceği gibi keskin nişancı tüfeği hem kapıyı deldi hem de içerideki bazı kablolara zarar verdi. Ancak bu durum aracın çalışmasını etkilemedi. Videonun sponsoru olan Ridge firmasının Zack Nelson'un yürüme engelli eşi için kurduğu tekerlekli sandalye şirketine yüklü bir bağış yaptığını belirtelim. Zack'in kanalında çeşitli icatların yardımıyla eşinin hayatını daha konforlu hale getirmeye çalıştığı birçok video var.
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