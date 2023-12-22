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Teknoloji Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!
Teknoloji

Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 18:13:00 -
Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, ülkedeki 120 bin 423 aracını geri çağıracağını duyurdu.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarını geri çağırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta 2 milyondan fazla aracını geri çağıracağını duyuran otomobil devi, ABD’deki 120 bin 423 aracını geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, söz konusu araçların kaza sırasında kapılarının açılma riski bulunduğunu bu nedenle yazılım güncellemesi yapılacağını belirtti. Geri çağrılacak araçların 2021-2023 yılları arasında üretilen Model S ve Model X araçlarını kapsadığı ifade edildi.

ABD Karayolu Güvenlik İdaresi, geçtiğimiz hafta Tesla’nın otopilot yazılımında tespit edilen sorunu gidermek için 2 milyon 30 bin aracın geri çağıracağını açıklamıştı.

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