TESK’ten vergi indirimi istemi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, geçen yılki vergi indirimlerinin başarıyla uygulandığını belirterek, “Bu yılı da en az zararla kapatmak için yıl başına kadar beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indirimleri kaçınılmaz oldu” ifadesini kullandı.

Eşyalar yenilensin

Palandöken, beyaz eşya ve mobilya sektörüne yönelik vergi teşvikleriyle geçen yılki büyüme oranının yeniden yakalanması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen yılki vergi indiriminden faydalanamayanlar, eski beyaz eşya ve mobilyalarını değiştirerek yeni teknolojiye sahip ürünleri satın almak için vergi indirimi bekliyor. Miadı dolmuş ev eşyalarının yenilenmesi sektörü canlandıracağı gibi enerjide de tasarrufu sağlayacaktır. Öte yandan, bu sektörlerde yapılacak vergi indirimleri yeni evlenecek çiftlerin de yolunu açacaktır” dedi.