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TESK’ten vergi indirimi istemi

Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimi talebinde bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:51
TESK’ten vergi indirimi istemi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, geçen yılki vergi indirimlerinin başarıyla uygulandığını belirterek, “Bu yılı da en az zararla kapatmak için yıl başına  kadar beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indirimleri kaçınılmaz oldu” ifadesini kullandı.

Eşyalar yenilensin

Palandöken, beyaz eşya ve mobilya sektörüne yönelik vergi teşvikleriyle geçen yılki büyüme oranının yeniden yakalanması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen yılki vergi indiriminden faydalanamayanlar, eski beyaz eşya ve mobilyalarını değiştirerek  yeni teknolojiye sahip ürünleri satın almak için vergi indirimi bekliyor. Miadı dolmuş ev eşyalarının yenilenmesi sektörü canlandıracağı gibi enerjide de tasarrufu sağlayacaktır. Öte yandan, bu sektörlerde yapılacak vergi indirimleri  yeni evlenecek çiftlerin de yolunu açacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:51
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