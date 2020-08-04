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Ekonomi

TESK'ten "mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin" talebi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:06:00 -
TESK'ten "mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünü dünya ihracatında ilk 5'e sokacak adımlar atılması gerektiğini belirterek, "En önemlisi, el üretimi yapan mobilyacı esnafına özel teşvikler verilerek desteklenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektöründe gelinen seviyelerin iyi olduğunu fakat yeterli olmadığını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın 13'üncü büyük mobilya üreticisi ve 12'nci büyük ihracatçısı konumunda olduğuna işaret eden Palandöken, "Ülkemiz mobilya sektöründe dünyada çok önemli bir tedarikçi konumunda. Mobilyacılarımızı ilk 5'e sokacak adımlar atılmalı. En önemlisi, el üretimi yapan mobilyacı esnafına özel teşvikler verilerek desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinin mobilya sektörünü etkilediğini fakat yılın ilk yarısının sonunda sektörün yine eski günlerine döndüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu 6 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1,5 milyon dolar oldu. Cari açığa büyük katkıda bulunan, dünyada ülkemizin adını her yerde duyuran mobilya sektörümüzün bu başarısı çok sevindirici."

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