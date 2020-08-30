TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgından olumsuz etkilenen esnafın temmuz-eylül döneminde ödenemeyen borçlarının ertelenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Buna karşın borç erteleme işleminin düşük oranlı da olsa yine faizle gerçekleştirildiği için bu borcun daha yüksek tutarda esnafın karşısına çıktığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıl sonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli."