  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi
Ekonomi

TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıl sonuna kadar ve faizsiz ertelenmeli"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:13:48 -
TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgından olumsuz etkilenen esnafın temmuz-eylül döneminde ödenemeyen borçlarının ertelenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Buna karşın borç erteleme işleminin düşük oranlı da olsa yine faizle gerçekleştirildiği için bu borcun daha yüksek tutarda esnafın karşısına çıktığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıl sonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım
Dünya

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması büyük tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrası Atina'dan açıklama geldi.
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı