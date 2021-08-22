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Ekonomi TESK’ten dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasına destek
Ekonomi

TESK’ten dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasına destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geri dönüştürülebilir atıklara zorunlu depozito uygulanmasını desteklediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:56:00 -
TESK’ten dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasına destek

Yazılı açıklamasında, zorunlu depozito uygulamasına dikkati çeken Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: “Zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtında olmamalı. Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor.” Bu uygulamadan tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil, tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğini belirten Palandöken, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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