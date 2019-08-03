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TESK'ten "bedelli kredisi"ne düşük faiz talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlere bankalar düşük faizli kredi vermeli"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
TESK'ten "bedelli kredisi"ne düşük faiz talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlere bankaların düşük faizli kredi vermesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel bankaların, söz konusu uygulamadan yararlanacak gençlere özel fırsatlar sunması gerektiğini belirtti.

Bedelli askerlik için verilen kredi faizlerinin oldukça düşük tutulması gerektiğini belirten Palandöken, "Askerliğini yapmadan genç girişimci olmuş ve iş yeri açmış bulunan gençlerimizin etkilenmemeleri, iş yerlerini kapatmadan kısa süreliğine askerlik görevlerini yapıp işlerinin başına dönmeleri hem genç girişimciler, hem de ülke ekonomisi için önemli. Bunun için askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlere bankalar düşük faizli kredi vermeli." ifadelerini kullandı.

Düşük faizli kredi uygulamasının hem esnafın eleman kaybına engel olacağını hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olacağına vurgu yapan Palandöken, "İşini kuran gençlerin, işini kapatmaması için bu gençlere düşük faizli bedelli kredisi verilmeli. Bu uygulama ile iş dünyası için de büyük bir rahatlama sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
  1. Bedelli askerlik
  2. Bendevi Palandöken
  3. TESK
  4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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