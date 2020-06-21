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Ekonomi

TESK'ten "Babalar Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:48:10 -
TESK'ten "Babalar Günü" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evlatların ebedi kahramanı babalar hiçbir karşılık beklemeden ailedeki güven duygusunu sağlamakta, tecrübeleriyle yol göstermekte ve değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çabalamaktadır." ifadesini kullandı.

Palandöken, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, ailelerinin mutluluğunu, kendileri için en büyük mutluluk olarak gören babaların, her türlü övgüyü ve saygıyı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.

Toplumun temelinin aile, "evin direğinin" ise baba olduğunu belirten Palandöken, "Evlatların ebedi kahramanı babalar hiçbir karşılık beklemeden ailedeki güven duygusunu sağlamakta, tecrübeleriyle yol göstermekte ve değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çabalamaktadır. Evlatları için dişini tırnağına katarak çalışan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren ve bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum vefat etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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