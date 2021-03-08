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Medya Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları
Medya

Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları

Teşkilat dizisi reyting sonuçları | Uzun zamandır merakla beklenen Teşkilat dizisi, 7 Mart Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Uyanış: Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytingleri alt üst eden TRT 1’in 7 Mart’ta aldığı sonuçlar merak ediliyor. Peki, Teşkilat’ın reytingi ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:45:00 -
Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları

Güncel reyting sonuçları | TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekranların başına kilitledi. MİT’in dünyasının daha yakından anlatıldığı, sır gibi saklanan olayların senaryolaştırdığı dizideki sahneler adeta nefesleri kesti. Uyanış: Büyük Selçuklu, Dönül Dağı gibi dizilerle reyting rekorlarını alt üst eden TRT 1 Pazar günlerinde de listenin ilk sırasına yer alacağını kanıtladı.

Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları

MİT’in gizli dünyasına ışık tutulan dizide İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerde gözler önüne serildi. 7 Mart Pazar günü reyting sonuçlarına bakıldığında Teşkilat, ilk sıraya yerleşti. Hatta dizinin tekrarları da reyting sonuçlarında ilk 10 içerisine girdi. İlk bölümü izleyenler ise şimdiden 2. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. TESKİLAT     TRT 1
  2. SURVIVOR   TV8
  3. GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
  4. SHOW ANA HABER         SHOW TV
  5. SURVİVOR ANLAT BAKALIM     TV8
  6. KEFARET     FOX
  7. A.RIZA         SHOW TV
  8. TEŞKİLAT (TKR)     TRT 1
  9. Hava durumu    KANAL D
  10. HERCAİ       ATV

AB İLK 10 PROGRAM

  1. TESKİLAT     TRT 1
  2. GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
  3. SURVIVOR   TV8
  4. TEŞKİLAT (TKR)     TRT 1
  5. MENAJERİMİ ARA STAR TV
  6. SURVİVOR ANLAT BAKALIM     TV8
  7. KEFARET     FOX
  8. SHOW ANA HABER         SHOW TV
  9. A.RIZA         SHOW TV
  10. KEFARET (ÖZET)    FOX

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?
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