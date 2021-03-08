Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları
Teşkilat dizisi reyting sonuçları | Uzun zamandır merakla beklenen Teşkilat dizisi, 7 Mart Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Uyanış: Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytingleri alt üst eden TRT 1’in 7 Mart’ta aldığı sonuçlar merak ediliyor. Peki, Teşkilat’ın reytingi ne oldu?
Güncel reyting sonuçları | TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekranların başına kilitledi. MİT’in dünyasının daha yakından anlatıldığı, sır gibi saklanan olayların senaryolaştırdığı dizideki sahneler adeta nefesleri kesti. Uyanış: Büyük Selçuklu, Dönül Dağı gibi dizilerle reyting rekorlarını alt üst eden TRT 1 Pazar günlerinde de listenin ilk sırasına yer alacağını kanıtladı.
Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları
MİT’in gizli dünyasına ışık tutulan dizide İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerde gözler önüne serildi. 7 Mart Pazar günü reyting sonuçlarına bakıldığında Teşkilat, ilk sıraya yerleşti. Hatta dizinin tekrarları da reyting sonuçlarında ilk 10 içerisine girdi. İlk bölümü izleyenler ise şimdiden 2. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- TESKİLAT TRT 1
- SURVIVOR TV8
- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- SURVİVOR ANLAT BAKALIM TV8
- KEFARET FOX
- A.RIZA SHOW TV
- TEŞKİLAT (TKR) TRT 1
- Hava durumu KANAL D
- HERCAİ ATV
AB İLK 10 PROGRAM
- TESKİLAT TRT 1
- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- SURVIVOR TV8
- TEŞKİLAT (TKR) TRT 1
- MENAJERİMİ ARA STAR TV
- SURVİVOR ANLAT BAKALIM TV8
- KEFARET FOX
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- A.RIZA SHOW TV
- KEFARET (ÖZET) FOX