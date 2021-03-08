Güncel reyting sonuçları | TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekranların başına kilitledi. MİT’in dünyasının daha yakından anlatıldığı, sır gibi saklanan olayların senaryolaştırdığı dizideki sahneler adeta nefesleri kesti. Uyanış: Büyük Selçuklu, Dönül Dağı gibi dizilerle reyting rekorlarını alt üst eden TRT 1 Pazar günlerinde de listenin ilk sırasına yer alacağını kanıtladı.

Teşkilat'ın reytingi ne oldu? 7 Mart reyting sonuçları

MİT’in gizli dünyasına ışık tutulan dizide İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerde gözler önüne serildi. 7 Mart Pazar günü reyting sonuçlarına bakıldığında Teşkilat, ilk sıraya yerleşti. Hatta dizinin tekrarları da reyting sonuçlarında ilk 10 içerisine girdi. İlk bölümü izleyenler ise şimdiden 2. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

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