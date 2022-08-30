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Medya Teşkilat’a bomba isim geliyor! Teklif yapıldı..
Medya

Teşkilat’a bomba isim geliyor! Teklif yapıldı..

Aziz dizisinin ani final yapması sonrası Teşkilat dizisinden Murat Yıldırım'a bomba bir teklif gitti. İddialara göre Teşkilat'ın Ömer karakteri için Murat Yıldırım düşünülüyor. Dizisi bir anda iptal edilen Yıldırım'ın bu teklife yanıtı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 13:36:00 - 2022-08-30 13:42:13
Teşkilat’a bomba isim geliyor! Teklif yapıldı..

Aziz dizisi son dakika kararıyla yayından kaldırıldı. Dizide başrol oynayan Murat Yıldırım'a ise teklif gecikmedi. TRT 1’in pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi Teşkilat’ın 3. sezonu merakla beklenirken ortaya bir iddia atıldı.

Başarılı senarist Ethem Özışık’ın yazdığı dizide bu sezon başrol oyuncusu krizi yaşandı. Diziyle baştan beri 2 sezon anlaşması olan Çağlar Ertuğrul’un sağlık sorunları nedeniyle veda ettiği dizide onun yerine yeni bir karakterle gelecek oyuncu merak konusuydu. Senaryo yazıldı, yeni oyuncunun adının “Ömer” olduğu öğrenildi. Ancak rolü kimin canlandıracağı haftalardır belli olmadı.

FİNAL KARARI SONRASI TEKLİF

Bu arada diziye Yunus Emre Yıldırımer, Yunus Narin, usta aktör Levent Can ve Seren Deniz Yalçın katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıer ile Gül Sarıaltın’ın yöneteceği dizinin başrolü için TRT yönetimine çok sayıda isim önerildi. Ancak TRT dizinin yeni başrol oyuncusunun star bir isim olması konusunda ısrar etti. Önerilen hiçbir ismi TRT kabul etmedi.

Teşkilat’a bomba isim geliyor! Teklif yapıldı..

Tim&B’nin patronu Burak Sağyaşar, “Aziz” dizisi son dakika kararıyla yayından kaldırılan Murat Yıldırım’a teklif götürdü.

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