Teşkilat yeni bölümüyle ekrana geliyor! Hartley’nin büyük kumpası dengeleri alt üst edecek: Sürpriz isim

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 15 Ocak Pazar akşamı altmış birinci bölümüyle ekrana geliyor.

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Pazar akşamları buluşmaya devam eden Teşkilat dizisi başarılı performanslar ortaya koyuyor. İlk sezonda çok başarılı olan dizi, ikinci sezonuyla da güçlü bir geri dönüş yaptı.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick’in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır. Celine’in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen’le yüzleşmenin tam ortasında bulur.

Efkar ve Korkut, Sacide’yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır. Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır. Hartley’in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

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