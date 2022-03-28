27 Mart Pazar akşamı Teşkilat dizisinin 40.bölümü ekranlara geldi. Diziyi yakından takip edenler ise Mete Başkan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı.

Teşkilat Mete Başkan diziden ayrıldı mı? Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

Teşkilat dizisinin son bölümünde geçen "Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için" ifadesi diziyi takip edelerde merak uyandırdı. Dizinin son bölümünde Mete Başkan kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Mete Başkan tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirdi. Böylelikle Mete Başkan rolünü oynayan Mesut Akusta diziye veda etti.

Mesut Akusta kimdir?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964'te Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.