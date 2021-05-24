Teşkilat dizisi zirveyi gördü! FOX TV’nin Kefaret dizisi çakıldı

Ahlaksızlık pompalamaya devam eden FOX TV, dizileriyle çakılmaya devam ediyor. Toplum yapısını hedef alan, gayrimeşru ilişkileri gösteren Baraj dizisi final yaparken, Yasak Elma ve Sen Çal Kapımı dizisi tepki toplamaya devam ediyor.

Reytinglerde varlık gösteremeyen Masumiyet dizisi de FOX TV’yi kurtaramadı. Hülya Avşar'ın açıklamalarıyla gündeme gelen Masumiyet final kararı aldı.

Pazar akşamı reyting sonuçlarına göre Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal; Mesut Akusta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Ezgi Şenler’in başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisi dün akşam 12. bölümü ile zirveyi gördü.

İki haneli oranlarda gelen reyting birincilikleri ile TRT öne çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan ve müthiş sahneleriyle dikkat çeken Teşkilat Pazar günü FOX TV dizisine nefes aldırmadı.

Pazar akşamının bir diğer dizisi Kefaret düşüş trendine girdi. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un başrollerinde yer aldığı dizinin izlenme oranları düşüyor. Kefaret tüm kategorilerde 5’lik elde etse de Teşkilat’ı yakalayamadı.

Aynı gün STAR TV dizisi Menajerimi Ara, tüm kişilerde 23. sırada yer alabildi. AB’de 10. olan dizi, ABC1’de ise günü 19. sırada bitirdi.