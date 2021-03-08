Teşkilat dizisi sosyal medyayı salladı!

MİT destekli olmasıyla bir ilke imza atan, olağanüstü deneyimleri ortaya koyan TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat, ilk bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman gibi oyuncuların yer aldığı dizi çok beğenildi.



Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan Teşkilat, kanalın da yüzünü güldürdü. Dün akşam yayımlanan diziye ilgi büyüktü.



Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne seren iddialı yapım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Çekimlerinin Ankara'da devam etmesi de seyircinin ilgisini çeken bir detay oldu.



Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, dizi hakkında birçok yorum yaptı. Teşkilat uzun süre Twitter'ın gündeminde konuşulanlar arasındaydı.