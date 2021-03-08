  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat dizisi sosyal medyayı salladı!
Medya

Teşkilat dizisi sosyal medyayı salladı!

TRT'nin dün yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Türk halkının büyük beğenisi toplayan dizi, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 12:30:00 -
Teşkilat dizisi sosyal medyayı salladı!

MİT destekli olmasıyla bir ilke imza atan, olağanüstü deneyimleri ortaya koyan TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat, ilk bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman gibi oyuncuların yer aldığı dizi çok beğenildi.

Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan Teşkilat, kanalın da yüzünü güldürdü. Dün akşam yayımlanan diziye ilgi büyüktü.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne seren iddialı yapım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Çekimlerinin Ankara'da devam etmesi de seyircinin ilgisini çeken bir detay oldu.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, dizi hakkında birçok yorum yaptı. Teşkilat uzun süre Twitter'ın gündeminde konuşulanlar arasındaydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahaud..
Yunan cumhurbaşkanının ayakkabısı Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Yunan cumhurbaşkanının ayakkabısı Yunanistan'ı karıştırdı!

Rodos'a giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun ziyaret esnasında giydiği ayakkabılar Yunan basınında tepkiyle karşılandı...
'Hırsızlarda SGK kapsamına alınsın' Aradığınız adalete ulaşılamıyor...
Gündem

'Hırsızlarda SGK kapsamına alınsın' Aradığınız adalete ulaşılamıyor...

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Türkiye'deki adalet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay