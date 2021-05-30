Teşkilat 13. Bölüm 2. Fragman… Çağlar Ertuğrul’dan halka mesaj

TRT’de Pazar günü seyirciyle buluşmaya devam eden Teşkilat dizisi ilgi görmeye devam ediyor. Başarılı hikayesi ve aksiyon çekimleriyle öne çıkan dizi milyonları etkiliyor.

Çekimlerinin Ankara’da yapıldığı dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, İstanbul’da görüntülendi.

Açıklama yapan Ertuğrul izleyiciye teşekkür ederek, “Seyircinin desteği çok hoşumuza gidiyor. Yazı da güzel kapatacağız inşallah, yaza girmeden diyeyim” diye konuştu. Teşkilat dizisinin 14. bölümü ile birlikte sezon finali yapacağı da ortaya çıktı.

Dizinin 13. bölümünden 2.fragman da yayınlandı. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say’ın kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümü yine aksiyonlu geçecek.