Teskereye ‘hayır’ diyen CHP’ye gelsin! ‘SINIR ÖTESİ ÜS’ anketinde müthiş sonuçlar

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2.024 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye sınırlarının güvenliğini artırmak ve terör örgütleriyle mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla Irak ve Suriye sınırları içinde konumlandırdığı üsleri Türk halkına sordu. Katılımcıların yüzde 76,2'si Irak ve Suriye sınırları içinde üs kurma yaklaşımını doğru bulurken, yüzde 28,8'i bu adımı yanlış bulduğunu ifade etti.

Türk Halkının Yüzde 48,9’una Göre Orta Doğu’daki Çatışmalar Üçüncü Dünya Savaşına Yol Açabilir

Türkiye sınırlarındaki terör tehditi ve Orta Doğu bölgesinde artarak devam eden çatışmalarla beraber coğrafyadaki hareketlilik sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel güvenliği de etkileyebilecek potansiyel riskleri beraberinde getiriyor.



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Areda Survey bu konuya da dikkat çekerek Orta Doğu'daki çatışmaların üçüncü dünya savaşınayol açma riskiyle ilgili soruyu Türk halkına yöneltti ve halkın yüzde 48,9'u “Evet, Orta Doğu’daki çatışmalar üçüncü dünya savaşına yol açma riski taşıyor.” cevabını verdi. Yüzde 51,9’una göre ise bu çatışmalar, üçüncü dünya savaşı riskini taşımıyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi