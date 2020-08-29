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Ekonomi TESK ve TŞOF'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ekonomi

TESK ve TŞOF'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:06:32 -
TESK ve TŞOF'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Milli Mücadele'nin, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen zaferle taçlandığını anımsattı.

30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirten Palandöken, "Büyük Zafer’in 98. yıl dönümünde atalarımızdan bizlere miras kalan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarlar camiası adına bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki en güçlü adımlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin, vatan topraklarında milli irade ve bağımsızlığın ilelebet süreceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bağımsızlığın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirten Apaydın, "Büyük zaferin 98. yıl dönümünde şoförler camiası adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canını veren İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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