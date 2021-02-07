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Ekonomi TESK, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim istedi
Ekonomi

TESK, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde şoför esnafının maliyetlerinin arttığını belirterek, “Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:45:00 -
TESK, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim istedi

Palandöken, salgın sürecinde şoför esnafının kazancının azaldığını belirtti.

Cezalar, pandemi sürecinde silinmeli

Taşımacı esnafının geçen yıla göre zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle başa çıkamadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor. Köprü ve otoyol geçişlerinden gelen cezalar, pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen ticari akaryakıt desteği de verilmeli.”

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