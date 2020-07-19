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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kurban pazarlarında sahte para" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:53:23 -
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kurban pazarlarında sahte para" uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram yoğunluğunun yaşandığı kurban pazarlarında sahte paraya karşı çok dikkatli olunması ve bu konudaki denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kalabalığın arttığı ve yoğunluğunun yaşandığı pazarlarda sahte paraların piyasaya daha çabuk yayılabileceğine işaret etti.

Kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimlerinin sıklaştırılmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Pazarcıların kendilerine has usullerle ve eskiden kalma yöntemlerle sahte parayı ayırt etmeleri yeterli değil. Hayvan pazarlarının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da bayram yoğunluğunda dikkatli olmalı. Sahte paranın nasıl tespit edileceği yurt genelindeki pazarlarda hem vatandaşlara hem de satıcılara uygulamalı olarak gösterilmeli. Herkes sahte para ve altın konusunda bilinçlenmeli ki dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin."

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