  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken tüketicileri "sahte içki" konusunda uyardı:
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken tüketicileri "sahte içki" konusunda uyardı:

"Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:54:00 -
TESK Genel Başkanı Palandöken tüketicileri "sahte içki" konusunda uyardı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen alkollü içkiler konusunda uyardı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşının yaklaştığı bugünlerde sahte alkol üreticilerinin daha çok ortaya çıktıklarına işaret etti.

Vatandaşların, can güvenlikleri açısından bu kişilere fırsat vermemeleri gerektiğini bildiren Palandöken,"Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli." ifadesini kullandı.

Güvenilir esnaftan alışveriş yapılmasının önemini vurgulayan Palandöken, sahte içki üretenlerin hem vergi kaybına yol açtıklarını hem de vatandaşın sağlığına zarar verdiklerini kaydetti.

Kamu yetkililerinin denetimleri sürdürdüğünü, bununla birlikte tüketicilerin de bandrollü ürün satan esnaftan alışveriş yapmaları gerektiğini belirten Palandöken, yasak olmasına rağmen etil alkolün internetten satışının devam ettiğine dikkati çekti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Great Reset' itirafı! O küreselci
Dünya

'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Covid-19 sonrası dönemi yaşanabilecek gelişmeleri değerlendi. Great Reset itirafından bulunan Sc..
Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar
Gündem

Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldı.
2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti
Gündem

2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

Partililerin günler süren tartışmalarının ardından TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay