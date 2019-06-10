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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari araçlarda ÖTV istisna süresi uzatılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi teşviğinin süresinin uzatılması gerektiğini ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari araçlarda ÖTV istisna süresi uzatılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi teşviğinin süresinin uzatılması gerektiğini ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.


Ticari araçların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz olarak yenilenmesinde sürenin 30 Haziran’da sona ereceğini hatırlatan Palandöken, “Bu kanun çıktıktan sonra döviz kurların görülen artış, ÖTV istisnasının avantajını neredeyse bütünüyle ortadan kaldırdı. Otomotiv firmaları fiyatlara büyük oranda zam yaptı. Biz halkımız daha lüks araçlara binsin, esnafımız da vatandaşımız da turistimiz de memnun olsun demiştik ama gördük ki kur artışı yüzünden bir çok esnafımız eskisinden de kalitesiz araç almak zorunda kaldı. Bu nedenle ÖTV istisnasında sürenin uzatılması ve bu haktan çeşitli nedenlerle yararlanamayan esnafın da bu kanundan yararlanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.


“Kanunda değişiklik yapılmalı”


ÖTV istisnası ile ilgili düzenlemede esnafın çok sayıda sorun yaşadığının altını çizen Palandöken, “Kanunun süresinin uzatılabilmesi için Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Bu değişiklik yapılırken yaşanan sorunlar da dikkate alınmalı ve sadece tarih değil, bu sorunları da çözen değişiklikler yapılmalı. Örneğin, Kanundan yararlanmaya hak kazandığı halde bu hakkını kullanmadan vefat eden esnafımızın mirasçılarının da bu Kanundan yararlanması sağlanmalı. Kanun yayımlanmadan önce aracını satan esnafımıza bir hak daha verilmeli. Kanun yayımlandıktan sonra ilgili esnaf odasına üye olan, belediyeden ruhsat alan veya vergi mükellefi olan esnaf da bu hakka sahip olmalı” ifadelerini kullandı.


“Esnafımız haksız cezalardan kurtarılmalı”


ÖTV istisnasından yararlanabilmek için esnafın eski aracını 2 yıl içinden elinden çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Palandöken, “Esnafımızın büyük bir çoğunluğu yasal süresinde eski aracını sattığı halde bu durumu vergi dairesine bildirmeyi unuttuğu için çok büyük cezalarla karşı karşıya kalıyor. Oysa esnaf kendisinden isteneni zamanında yerine getirmiş. Bu durum ne bir suistimal ne de bir vergi kaybı. Ancak bu durumu vergi dairesine bildirmek zorunda olduğunu bilmediği için altından kalkamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Esnafı bu haksız cezalardan kurtarmak gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır” ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
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