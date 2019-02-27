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TESK Genel Başkanı Palandöken: “İşsizliğin çözümü mikrokredide”

İşsizliği azaltmanın yolunun girişimcileri mikrokredilerle tanıştırmaktan geçtiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mikrokrediler sayesinde küçük çaplı başlayan girişimcilik faaliyetleri istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
TESK Genel Başkanı Palandöken: “İşsizliğin çözümü mikrokredide”

İşsizliği azaltmanın yolunun girişimcileri mikrokredilerle tanıştırmaktan geçtiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mikrokrediler sayesinde küçük çaplı başlayan girişimcilik faaliyetleri istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor” dedi.


Mikrokredilerin ekonomideki önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde yüzde 12.3 seviyesine gelen işsizlik oranını düşürmek için mikrokredi sisteminin geliştirilip kurumsallaştırılması çok önemli. Çünkü mikrokrediler sayesinde, mali kuruluşlardan kredi alma imkanı olmayan vatandaşlarımız küçük meblağlı nakit kaynağı ile girişimci olma yoluna giriyor. Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor. Ülkemizde özellikle 15-24 yaş arası genç işsizliğin yüzde 23,6’ya ulaşması çok ciddi bir oran. Bu oranın düşürülebilmesi için eğitim, istihdam ve üretim dengesi çok iyi kurulmalı. Mesleki ve teknik okulları başarıyla bitiren öğrencilere de mikrokredi imkanı verilmeli. Başta ev kadınları olmak üzere, işsiz gençler, küçük ölçekli çiftçiler, çok küçük çapta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve engelli vatandaşlarımız mikrokrediler ile desteklenmeli” şeklinde konuştu.



“Ülkemizde mikrokredi sistemi tam anlamıyla gelişmedi”


Birçok ülkede çok büyük öneme sahip olan mikrokredilerin ülkemizde henüz yeterince gelişmediğini söyleyen Palandöken, “Maliyeti düşük, getirisi fazla olan mikrokrediler, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasında çok büyük önem taşıyor. Özellikle çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunan esnaf ile ev hanımlarına verilen mikro krediler bu insanların hiçbir geliri olmadan evde oturmaları yerine üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Evinde tarhana yapan, mantı açan, ekmek pişiren kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilmektedir. Hatta evde üretip yapıp daha sonra dükkan açarak yanında işçi çalıştıran çok sayıda girişimci kadın örneği vardır. Mikrokrediler sosyoekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
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