TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın ümidi düğün sezonunda”

Esnaf ve sanatkarın canlanmak için düğün sezonunu beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başta mobilyacı, kuyumcu, tekstilci olmak üzere 20’den fazla sektör canlanmak için düğün sezonunu bekliyor. Bu yıl evliliklerin artması için yuva kuracak çiftlere sıfır faizli ya da çok düşük faizli kredi imkanı verilmeli. Gençlerimizin önü açılırken piyasalar da evlilikler sayesinde canlanmalı” dedi.

Düğünlerin iç piyasada büyük bir hareketlenme sağladığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağı olarak evlilik maliyetleri artınca 2018’de düğünler beklenenin altında gerçekleşti. 2016 yılında 594 bin çift ve 2017 yılında 569 bin çift evlenirken 2018’de evlenen çiftlerin sayısı 553 bine düştü. Düşüşe geçen evlilik sektörünü yeniden hareketlendirmek için gençlere sıfır faizli ve uzun vadeli krediler verilmeli. En az 50 bin TL ile dünya evine girildiği için evlilik kredileri 50 bin TL’nin altında olmamalı. Evlilik kredisi sıfır faizli ya da çok düşük faizli olmalı. Kredinin geri ödemesi düğünlerden 2 yıl sonra başlamalı ve genç çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmeli. Ayrıca geçmiş yıllarda verilen evlilik kredilerinin yaş sınırı yukarı çekilmeli. Devletin verdiği teşvikin yanı sıra üreticiler ve firmalar da elini taşın altına koymalı ve gençlerin alacağı evlilik paketlerinde indirime gitmeli. Bu sayede hem maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen gençlerimiz yuva kurar hem de evlilik alışverişleri sayesinde piyasalar hareketli günlerine geri döner” diye konuştu.

“20’den fazla sektör canlanmak için düğünleri bekliyor”

Mobilya, beyaz eşya ve konfeksiyon başta olmak üzere 20’den fazla sektörün canlanmak için düğün sezonunu beklediğini belirten Palandöken, “Günümüzde bir evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin TL’den den başlıyor, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. İğneden ipliğe en kapsamlı alışverişlerin yapıldığı düğünler iç piyasada büyük bir hareketlenme sağlıyor. Evlilik alışverişleri mobilyacıdan beyaz eşyacıya, kuyumcudan matbaacıya, düğün salonundan kuaföre, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiciye, fotoğrafçıdan organizasyoncuya, emlakçıdan inşaatçıya kadar 20’den fazla sektöre etki ediyor. 2018’de durgun geçen piyasalar bu yaz düğün sezonundan umutlu. Düğünlerle birlikte piyasaya en az 25 milyar TL sıcak para girmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.