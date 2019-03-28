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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Dolandırıcılık çeşitleri bir hayli arttı”

Özellikle kredi ve banka kartlarıyla ilgili birçok dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Banka kartları ya da kredi kartlarıyla ilgili ATM’de, telefon yoluyla, kişinin haberi yokken cebindeki kartla temassız ödemede ve bunun gibi birçok şekilde dolandırıcılık türleri ortaya çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 10:46
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Dolandırıcılık çeşitleri bir hayli arttı”

Özellikle kredi ve banka kartlarıyla ilgili birçok dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Banka kartları ya da kredi kartlarıyla ilgili ATM’de, telefon yoluyla, kişinin haberi yokken cebindeki kartla temassız ödemede ve bunun gibi birçok şekilde dolandırıcılık türleri ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.


Temassız ödemelerin her geçen gün arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarken, Şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon adet temassız işlem gerçekleşti. Bu ödemeler en çok market ve yemek sektörlerinde tercih edildi. Her geçen gün hızlı ve pratik olması nedeniyle daha çok tercih edilen bu ödeme şekli rahat olduğu kadar dolandırıcılıklara da açık olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. Arka cebinizde siz farkında bile olmadan cüzdandan temassız çekim yapılabiliyor. Bu ihtimal çok düşük ve zor bir ihtimal dahi olsa tedbiri elden bırakmamak gerek” dedi.



"Ödeme şekillleri arttıkça dolandırıcılık yöntemleri de artıyor"


Kartla ödeme şekilleri arttıkça dolandırıcılık yöntemlerinin de arttığına dikkati çeken Palandöken, “Farklı örneklerde dolandırıcılık yöntemleri de var. E-mail yoluyla, telefonla arayarak kendilerini resmi bir kurumdan arıyormuş gibi tanıtarak kişilerin kart şifrelerini alabiliyorlar, kimlik bilgilerini istiyorlar, yapmanız gereken ödemeler var diyerek para alıyorlar. Sahte e-posta, sahte ödeme emirleri gibi tuzaklara karşı vatandaşların her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. Ödeme türleri ve noktaları arttıkça bu tür dolandırıcılıklar da aynı şekilde artıyor. Birçok ATM’de kart takılan yuvanın alt kısmına sahte bir giriş daha yapılarak, kişinin hangi girişin gerçek olduğunun farkına varmadan kartı takması ile de dolandırıcılık yapılıyor. Orijinal kart girişinden farkı olmayan bu sahte girişe kartı takar takmaz kişinin tüm kart bilgileri kaydediliyor. Gelir İdare Başkanlığı da, vergilendirme işlemleriyle ilgili hiçbir şekilde e-posta yoluyla iletişim kurmadığına dair bilgilendirme açıklaması yaptı. SMS ve telefon yoluyla sahte ödeme emirleri gönderilmesi gibi olaylar yaşandığı için bu açıklama da dikkate alınmalı. Birçok örneğe rastlanması nedeniyle benim başıma gelmez denmemeli, dikkatli olunmalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:46
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