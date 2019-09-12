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TESK Genel Başkanı Palandöken: “8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık”

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar içindeki kadın esnaf sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:56
TESK Genel Başkanı Palandöken: “8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık”

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar içindeki kadın esnaf sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde faaliyet gösteren 1 milyon 779 bin 960 esnaf ve sanatkârımızın 293 bin 161’i kadınlardan oluşuyor. 2019’un başından bu yana 8 ayda kadın esnaf ve sanatkârlarımızın sayısı 7 bin 349 arttı. Kadın esnaf ve sanatkârlarımızın artışı teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak yeterli değil. Kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.



“Kadın esnafımız en çok gıda sektörüne yöneliyor”


Ülkemizin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün önemine işaret eden Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilanlara göre 2019 yılının başında 285 bin 812 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı 7 bin 349 artışla 293 bin 161 oldu. Böylece kadın esnaf ve sanatkârlarımızın oranı 8 ayda yüzde 16,30’dan yüzde 16.47’ye yükseldi. Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmeleri, ülkemizin kalkınması ve hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşmamız için büyük önem arz ediyor. Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Lokantacılık, kadın kuaförlüğü, pazarcılık ve konfeksiyonculuk da kadınlarımızın en fazla tercih ettiği meslek kolları olarak ön sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:56
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