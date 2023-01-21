TESK Başkanı Palandöken’den yapılandırma mesajı

Yapılandırma paketinin esnaf ve sanatkarlar adına sevindirici olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Yeni bir düzenleme ile esnafımız da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmelerinin önü açılmalı” dedi.

Yapılandırma ödemelerinin uzun bir zaman dilimine yayılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacak olması günümüz ekonomik koşullarında oldukça sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı. Bağ-kurlu esnafımızın prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlenerek emeklilik hakkı sağlanmalı” şeklinde konuştu.