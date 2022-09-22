TESK Başkanı Palandöken’den sigorta mesajı

Yeni Akit Ankara

ESİB Esnaf Sigorta Eğitimlerine ilişkin açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız ESİB esnaf sigorta eğitimlerine yoğun bir ilgi gösterdi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılan esnafımız temel sigorta ihtiyaçlarına yönelik konularda ders alarak eğitimini tamamladı. Eğitime katılan esnafımıza eğitim sonunda Konfederasyonumuz, TSB, TSEV, DMW tarafından düzenlenen uluslararası belge veriliyor” diye konuştu.

Eğitimin 9. etabı 18 Eylül 2022 tarihinde tamamlandı

Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimlerinin 9. Etabının büyük bir ilgiyle tamamlandığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı BendeviPalandöken, “ Sigorta eğitimleri 4 sigorta temsilcisi aracılığıyla 18 Eylül’deesnafımıza verildi. Elvan KüçüktiryakiTamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Burak Korkusuz İşyeri Sigortaları, Recep Çaltepe Esnafa Özel Emeklilik Planı, Atilla Zorkirişçi Kurumsal Sigortacılık eğitimiverdi.Esnafımızın bu eğitimleri kaçırmadan katılım göstermesi sigorta ve fon yönetimi bilinci oluşturacak, orta ve uzun büyümede esnafımıza katkı sağlayacaktır. Bu sayede riskler meydana gelmeden önce riskin önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.