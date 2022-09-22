  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Başkanı Palandöken’den sigorta mesajı
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken’den sigorta mesajı

Esnafın sigorta ve risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen ESİB Esnaf Sigorta Eğitimlerinin önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız ESİB esnaf sigorta eğitimlerine yoğun bir ilgi gösterdi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılan esnafımız temel sigorta ihtiyaçlarına yönelik konularda ders alarak eğitimini tamamladı.Eğitime katılan esnafımıza eğitim sonunda Konfederasyonumuz, TSB, TSEV, DMW tarafından düzenlenen uluslararası belge veriliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 15:21:00 -
TESK Başkanı Palandöken’den sigorta mesajı

Yeni Akit  Ankara

ESİB Esnaf Sigorta Eğitimlerine ilişkin açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız ESİB esnaf sigorta eğitimlerine yoğun bir ilgi gösterdi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılan esnafımız temel sigorta ihtiyaçlarına yönelik konularda ders alarak eğitimini tamamladı. Eğitime katılan esnafımıza eğitim sonunda Konfederasyonumuz, TSB, TSEV, DMW tarafından düzenlenen uluslararası belge veriliyor” diye konuştu.

Eğitimin 9. etabı 18 Eylül 2022 tarihinde tamamlandı

Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimlerinin 9. Etabının büyük bir ilgiyle tamamlandığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı BendeviPalandöken, “ Sigorta eğitimleri 4 sigorta temsilcisi aracılığıyla 18 Eylül’deesnafımıza verildi. Elvan KüçüktiryakiTamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Burak Korkusuz İşyeri Sigortaları, Recep Çaltepe Esnafa Özel Emeklilik Planı, Atilla Zorkirişçi Kurumsal Sigortacılık eğitimiverdi.Esnafımızın bu eğitimleri kaçırmadan katılım göstermesi sigorta ve fon yönetimi bilinci oluşturacak, orta ve uzun büyümede esnafımıza katkı sağlayacaktır. Bu sayede riskler meydana gelmeden önce riskin önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23