TESK Başkanı Palandöken’den kira artış tavsiyesi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Palandöken, “Bildiğiniz gibi bazı sektörler fiyatlarını 1 ay süreyle artırmamak suretiyle enflasyonun düşmesine yardımcı oluyorlar. Tabi bu nihayi tüketici açısından çok önemli. Ancak bildiğiniz gibi bu yıl açıklanan yüzde 72’nin üzerindeki kiralarda gerçekten esnafın belini büküyor. Esnaf bu kiraları çıkarabilmek için büyük bir mücadele etmesi lazım. Zaten bildiğiniz üzere kiranın artırılma süresi dolanlar için bir handikap oluşturuluyor. Bu da esnafla mal sahibi arasında sürtüşmelere neden oluyor. Eğer kirayı yüzde 72’nin üzerinde artırmaz isen çık kardeşim diyor. Dolayısıyla oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş, dolayısıyla bu dükkana yapılan tadilat ve dizayn değişiklikleri tabelalar, vesaireler esnafın oradan başka bir yere gitmesi o insanı artık bir daha ticaret yapamaz hale getiriyor” dedi.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Sadece kiranın değil stop vergisinin de esnafın belini büktüğünü ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkesin elini taşın altına koymalı. Burada kirada olan iş yerleri ile ilgili olarak devlet konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlandırdı. Gerçekten de yüzde 25 ile sınırlandırılması bazı noktalarda müdahale edilmesine rağmen bir uzlaşma noktası bulunuyordu. Ancak işyerlerinde bildiğiniz gibi dükkan kiraları serbest. Dolayısıyla insanların işini oturtabilmesi, yaptı iş ve iştigal ettiği konuyla ilgili yatırımlar hakikaten önemli yüksek maliyetlere mal oluyor. Ama bu arada da mal sahibi ‘devletin açıkladığı rakam 72.7,8,10 neyse yani 73’lü rakamlara çıkıyor” diye konuştu.

“Belirli bir süre kiralar sabitlenmeli”

İş yeri kiralarının belirli birü sabitlenmesini isteyen Palandöken, “Dolayısıyla bunu artık esnaf kaldıramıyor. Bir tarafta elektrik, doğalgaz diğer tarafta girdi maliyetinin en önemli kalemi olan iş yeri kiraları. Bununla ilgili burada çağrımız esnaf işletmelerine ve dükkanlarına da yüzde 25, yüzde 30 gibi bir uygulamanın getirilmesidir. Veya o iş yerine zamanı geldiği zaman ben boşaltırım diye o korku ve stresten esnafımızı kurtarmak lazım. Bunun için sabit kiranın uygulanması lazım. Devletimiz biliyorsunuz diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı kantinlerle ilgili gayet güzel bir uygulama ile yüzde 25’lik bir oran ile sınırlandırıldı. Fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Bununla ilgili de böyle bir tedbir alınırsa örneğin yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, vakıfların iş yerlerinde de bu uygulanırsa gerçekten esnaf rahat edecek. Yoksa esnaf panik halinde acaba ne diyecek? O ki enflasyonu hep birlikte düşürmek istiyoruz ve bu ülkeye katkımız olsun istiyoruz o zaman kiralar konusunda da en azından belirli bir süre şu enflasyonu düşürene kadar artış oranlarının yine aynı şekilde belirlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.