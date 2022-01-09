  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk'ın projesi başlamadan çöktü

Üye sayısına bakmadan konuşan Ümit Özdağ rezil oldu

Murat Bardakçı’ya ‘cahilsin’ demişlerdi! Sosyetik bakla falcılarına müneccimlik cevabı

Ermeni Türkologtan paranoyak iddia! Olayların sebebi Türk dünyası haritasıymış

Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'ın yeni hedefi TOGG

18 liradan dolar ve 1000 liradan gram altın alanlar dikkat! Hatice Kolçak uyardı: Kenarda paranız varsa...

Kimlik kartlarında yeni dönem! Yarın başlıyor

Bakan Hulusi Akar'dan çok net mesaj: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız

Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmişti İlk hedefini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde 'altın' alın diyen Murat Akan canlı yayında şoke eden haberi duyurdu: Boğaz Köprüsü ve Çırağan Sarayı'nı sattılar
Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satılmasını öngören yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. Palandöken, "Devletin en üst kademeleriyle konuştum. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 21:22:00 -
TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satılmasını öngören yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. Palandöken, "Devletin en üst kademeleriyle konuştum. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak” dedi.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da yapıldı. Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.

Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, adaylık konuşmasında şunları söyledi:

"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

tencere,tabak,beyaz eşya,elektrikli aletler satacak,hatta bir ara ilaç satmalarını izin verilecekti
  • Yanıtla

komünist

ekmeği bilmem de normal marketlerde sigara satamayacak, kaçaktaki patlamayı görün bu fiyatlarla
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay