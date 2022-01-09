TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satılmasını öngören yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. Palandöken, "Devletin en üst kademeleriyle konuştum. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak” dedi.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da yapıldı. Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.

Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, adaylık konuşmasında şunları söyledi:

"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.”