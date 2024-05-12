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Kobi TESK Başkanı Palandöken: Gramaj oyunlarına karşı tedbir alıyorlar
Kobi

TESK Başkanı Palandöken: Gramaj oyunlarına karşı tedbir alıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:56:00 -
TESK Başkanı Palandöken: Gramaj oyunlarına karşı tedbir alıyorlar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fransa gibi ülkelerin gramaj oyunlarına karşı tedbir aldığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çok sayıda paketli üründe gramaj düşürülüp fiyat artırılarak çifte zam yapıldığını vurguladı.

Vatandaşın market alışverişlerinden tereyağı, yoğurt, peynir, salça gibi gıda ürünlerinde, deterjan, şampuan, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinde ve çok sayıda paketli üründe gramaj hileleri yapıldığına dikkat çeken Palandöken şöyle konuştu:

“Yıllardır her yerde 5 kilogram, 1 kilogram ve 500 gram olarak satılan ürünler bir anda küsuratlı gramajlarla satılırken fiyatı da eskiye nazaran yükseldi. 150 gram şeklinde satılan kaşar peyniri nerede görülmüş? Sırf daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hileleri tüketicinin kafasını karıştırıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı ortadan kalkıyor. Daha önce gramaj hileleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından çok sayıda firmaya cezai hüküm uygulanmıştı. Ancak cezaların caydırıcı olmadığı aşikâr. Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir.”

“Tüketiciler gramaj hilelerini alo 175 tüketici hattına bildirsin”

Piyasadaki fırsatçılığa karşı vatandaşların da bilinçli tüketim yapması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerine gramaj standardının getirilmesi alışveriş yaparken ürünlerin daha doğru değerlendirilmesine imkân sağlar. Ayrıca bu standartlar tüm üreticileri belirli bir ürün için ortalama fiyat skalası belirlemeye yönlendirir. Bu da adil bir rekabet ortamı oluşturur. Öte yandan bu standartlar sağlık ve beslenme konusunda da önemli bir işleve sahip. Çünkü ambalajlardaki net gramaj bilgileri, tüketicilerin alım yaptıkları ürünlerin içerdiği kalori, besin değeri ve diğer özellikleri daha iyi anlamalarını sağlar. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fırsatçılığa karşı uyanık olmalı ve piyasayı kontrol etmeli. Ayrıca bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında tüketici haklarını korumak için Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 tüketici hattına şikayette bulunmaktan çekinmemeli” şeklinde konuştu.

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