TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız 2021'e umutsuz bakmamalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız 2021'e umutsuz bakmamalı. 2021, esnaf ve sanatkar yılı olmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini paylaştı.

Yeni yılın esnaf camiasına ve Türkiye'ye sağlık getirmesini dileyen Palandöken, "Bu yıl birçok olumsuz olay yaşandı. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen esnaf ve sanatkar kesimimiz 2021'de yeniden ayağı kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 2021'in desteklerin arttığı bir yıl olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Esnafımız 2021'e umutsuz bakmamalı. 2021, esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı bir yıl olmalı. Bu yılın ülkemize sağlık, esnafımıza bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm esnaf camiamız adına yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum."