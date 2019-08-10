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TESK Başkanı Palandöken, bayram öncesi ucuz akaryakıt uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son günlerde art arda yaşanan otobüs yangınları, kaçak ve katkı maddeli akaryakıtı yeniden gündeme getirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
TESK Başkanı Palandöken, bayram öncesi ucuz akaryakıt uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son günlerde art arda yaşanan otobüs yangınları, kaçak ve katkı maddeli akaryakıtı yeniden gündeme getirdi. Bayramla birlikte yıllık izinlerini birleştirerek uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız ucuz akaryakıta aldanarak felaketlere sebebiyet vermemeli. Akaryakıt alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz istasyonları tercih edin” dedi.


Kurban Bayramı’nda trafiğe çıkacakların can ve mal güvenliği için şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ağustos ayının başından bu yana benzine 46 kuruş, motorine ise 34 kuruş indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki indirime rağmen bayramda uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız tasarruf etmek için bazen daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girebiliyor. Fırsatçılar ise özellikle şehirler arası yollarda ucuz akaryakıt tabelası ile kaçak ya da katkı maddeli akaryakıt satıyor. Uzun yola çıkarken deposunu dolduracak olanlar kesinlikle ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamalı. Şu an piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatı bellidir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Bu tür ucuz akaryakıtlar kaçak ya da katkı maddeli olabilir. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen kaçak akaryakıt maalesef felaketleri beraberinde getirebiliyor” şeklinde konuştu.



“Daha büyük facialar olmadan önlemimizi alalım”


İçinde ne olduğu bilinmeyen akaryakıtın araç ve çevre için büyük bir risk taşıdığını hatırlatan Palandöken, “Bu tür yakıtların çevre kirliliğine neden olduğu, araç motoruna zarar verdiği, trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek. Daha birkaç gün önce yurdun çeşitli bölgelerinde art arda otobüs yangınları çıktı. Bunlara karşı önlem almak için daha büyük faciaların yaşanmasını beklemeyelim. Yaşananlardan ders çıkarıp bizim başımıza gelmez demeden bir an önce gerekli tedbirleri alalım. Her şeyden önce üç kuruş daha ucuza depoyu doldurmak için maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıta itibar etmeyelim. Vatandaşlarımız bayram yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etmeliler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
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