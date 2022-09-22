TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den faizin düşmesine destek
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz düşürme kararının piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.
Yeni Akit Ankara
Merkez Bankasının faiz oranlarını 100 Baz puan düşürmesini değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi piyasalara olumlu yansıyacak. Faiz indirimi ile kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek. Piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.