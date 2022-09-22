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Ekonomi TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den faizin düşmesine destek
Ekonomi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den faizin düşmesine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz düşürme kararının piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 17:02:00 -
TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den faizin düşmesine destek

Yeni Akit  Ankara

Merkez Bankasının faiz oranlarını 100 Baz puan düşürmesini değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Merkez Bankasının faizleri 100 baz puan düşürmesi piyasalara olumlu yansıyacak. Faiz indirimi ile kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek. Piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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