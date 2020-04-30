  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:40:18 -
Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı futbol sahaları ve spor salonlarında hem temizlik çalışmalarını hem de bakım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Develi İlçesinde bulunan Develi İlçe Stadyumu ve spor salonlarında da çalışmaları görevliler tarafından yapılıyor. Yapılan paylaşımda, " Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerimizde temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Dönüşümüz muhteşem olacak. Evde kal hareketsiz kalma" cümleleri kuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı