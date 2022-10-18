Teşhirci şarkıcı Ebru Polat'ın o çakallığı deşifre oldu! Sen kendini uyanık mı sanıyorsun kadın?

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, sosyal medyada "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" diye bir paylaşım yapan teşhirci şarkıcı Ebru Polat'ın maskesini indirdi. "Polat'ın 900 liraya aldığı ciklet değil, genelde kurabiyelerde, tatlılarda ve kahvede tat, koku versin diye çok az miktarda kullanılan damla sakızı" bilgisini veren Tezel, Polat'ın takipçilerine yem atarak, kendinin ya da damla sakızı markasının gizli reklamını yaptığına işaret etti. İşte Tezel'in o yazısının ilgili bölümü:

"Zaman zaman artan fiyatlara sitem eden 'az ünlü' şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyada "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" diye bir paylaşım yaptı.

(...) Sosyal medya ahalisi de bu yemi yutup, hayat pahalılığından bahsedip "Bir sakıza bu kadar para verilir mi?" benzeri paylaşımlar yaptı.

Böylece Polat, 'psikolojik enflasyon' algısına katkıda bulundu.

Aslında Polat'ın paylaştığı ürün bizim bildiğimiz ciklet değil. Ülkemizde çok az yetişen, yurt dışından ithal edilen ve pahalı olduğu için genelde 100 gramlık paketlerde satılan damla sakızı. Polat'ın 900 liraya aldığı ciklet değil, genelde kurabiyelerde, tatlılarda ve kahvede tat, koku versin diye çok az miktarda kullanılan damla sakızı.

Özetle Polat takipçilerine yem attı, kendinin ya da damla sakızı markasının gizli reklamını yaptı.

Ha o damla sakızından bir parça koparıp çiğneyip satışa çıkarsa 4.8 milyon takipçisinden mutlaka birisi 9 bin lira da verir. 9 bin lira ödeyen de haber olur, reklamını yapar!

Böyle garip bir dünyada yaşıyoruz işte!"