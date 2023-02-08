Teşhirci Bahar Candan'ın ardından bir skandal paylaşım da ablasından! Allah sizi kahretsin

Katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen Bahar Candan ve Nihal Candan adlı ahlaksız kardeşler, deprem sonrası binlerce takipçilerinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla "Allah sizi kahretsin" dedirtti. Tüm Türkiye deprem felaketine ağlarken, önce Bahar Candan yarı çıplak pozunu paylaştı, sonra da ablası yoga yaparken fotoğrafını yayınladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Adını ilk olarak İşte Benim Stilim yarışması ile duyuran ve daha sonra Doya Doya Moda programında yarışan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, depremle ilgili yaptığı skandal paylaşımla görenleri hayrete düşürdü.

Bahar Candan, yarı çıplak pozunu ''Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız'' notuyla yayınladı. Bahar Candan'ın ardından ablası Nihal Candan da sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımıyla büyük tepki çekti.

Nihal Candan'ın Instagram hesabından "Destek Yogası" açıklamasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Canda, yoga matı üzerinde uzanırken fotoğrafını paylaşarak, "Destek yogası... Bugünkü çalışmada niyetim depremzede yurttaşlarımıza şifa, sabır ve sevgi enerjisi göndermek" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan ve Nihal Candan'a ciddiyetsiz paylaşımları nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı. İki kardeşin paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyüdü.