Tesettürlüye bu alçak iftirayı da yaptıranlar bizim mahallenin ilkesizleri! Ünsal Ban'dan eşine çirkin iftira..

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Ünsal Ban, ahlaksız ifadelerle tesettürlü eşine iftira atarak, "Sedat Peker'in paylaşımından sonra huzurumuz bozuldu; Peker geçmişte eşimle mesajlaştığını söyledi." dedi.

Her fırsatta "kadın haklarından" dem vuran T24 de ahlak dışı iftirayı manşetinden servis etti.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddialarından sonra ev hapsine alınan Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na çirkin iftiralar attı.

Ban'ın ifadesini "özel haber" logosu manşetine taşıyan T24, iftirayı ahlaksızca servis etti.

Eşi hakkında çirkin ima!

Ünsal Ban, ifadesinde şu ahlak dışı iftiralarda bulundu:

Tweeti silmesi amacıyla Sedat Peker'e ulaşmaya çalıştım. Bir kaç gün sonra Peker beni aradı. Durumu anlattım, aile huzurumun bozulduğunu, eşimle boşanma yoluna gittiğimi söyledim. Bana 'bu bilgilerin doğru olduğuna inanıyorum, tweeti kaldırmayacağım' dedi. 10-15 gün sonra tekrar aradı, durumu tekrar anlattım. Peker de olayların Zehra hanımın benimle evlenmediği dönemde olduğunu, aralarında WhatsApp yazışmaları olduğunu anlattı. Tek amacım tweetlerin silinmesiydi.

Benim tek amacım o tweetin silinmesiydi. Ben videoyu da kaydederken eşime söyledim. Videoyu kaydettiğimi kabul ediyorum. Ancak bu videoyu kesinlikle ben yaymadım. Telefonu eşim attıktan 2 gün sonra telefonumu değiştirerek yeni telefonumu Iphone marka kullanmaya başladım. Yeni telefonum ile eski telefonumdaki bilgileri aktarmaya çalıştım. Bu aktarma işini yapmaya çalışırken Wifi’den bağlanıyordum. Bazı resimleri mail olarak atmaya çalıştım. Çok vakit almasından sonra bu işlemlerden vazgeçtim. Tek güvenlik zafiyeti bu olabilir. Bu işlemden dolayı birileri bu bilgileri ele geçirmiş olabilir.