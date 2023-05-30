Tesettürlü kadınlara hakaret eden doktorla ilgili sıcak gelişme!

Tesettürlü kadınlara yönelik skandal bir paylaşım yapması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doktor Özgün Kaleoğlu açığa alındı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu’nun seçim sonuçları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik yapılan paylaşımın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

"Peçeli teyzelerden illallah ettim"

Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet.

Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size.

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Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri.

Mesajı inkar edip özür diledi

Dr. Kaleoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile paylaşımın kendine ait olmadığını belirterek özür diledi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından tesettürlü kadınlara yönelik yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Dr. Kaleoğlu, “Hesabımdan yapılan paylaşımların benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hesabım Amerika adresli IP'ler üzerinden defalarca kez başarısız deneme sonucunun ardından sonunda çalınmış ve akla, mantığa sığmayan, insancıl olmayan paylaşımlar yapılmıştır. Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmazsızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum. Ülkemizin sağlık alanında yapmış olduğu devrim niteliğinde çalışmalarından etkilenip bu ülkede doktorluk yapmış ve yapmaya devam etmekten gurur duyuyorum. Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya benim kadın olarak doktorluk yapmama imkan verdiği için hepsine teşekkür ve minnet borçluyum” ifadelerini kullandı.

Açığa alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.