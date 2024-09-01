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Gündem Tesettür ayrımcılığı tepki çekmişti! Valilik soruşturma başlattı
Gündem

Tesettür ayrımcılığı tepki çekmişti! Valilik soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 14:01:00 - 2024-09-01 14:07:25
Tesettür ayrımcılığı tepki çekmişti! Valilik soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, sosyal medyadaki “tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı” yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada ‘tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı’ yönünde iddialar yayınlanmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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