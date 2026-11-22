Aroma verim olarak Kilis Musabeyli bölgesinde yetişen zeytinler tarlalarda yoğun mesai devam ederken üretim süreci başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis Musabeyli hasat sezonuyla birlikte zeytinlerin kentin coğrafi işaret tescilli zeytinyağına dönüştürülmesi için tesislerde üretim süreci devam ediyor.

Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu kentte, 330 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinler, üreticilerin yüksek rekolte beklentisiyle başladığı yeni sezonda hasat edilerek zeytinyağı tesislerine taşınıyor.

Burada yapraklarından ve yabancı maddelerden ayrılan zeytinler, yıkama işleminin ardından kırma ve yoğurma aşamalarından geçiriliyor. Daha sonra santrifüj yöntemiyle yağ ve posa birbirinden ayrılarak elde edilen zeytinyağı, dinlendirme ve filtreleme işlemlerinin ardından depolanarak tüketime hazır hale getiriliyor.

Kilis’te zeytin hasadı bereketiyle devam ediyor

Üreticilerimizin büyük emek ve alın teriyle yetiştirilen zeytinler, dalından toplanarak sofralara uzanan yolculuğuna devam ediyor.

Bölgedeki zeytin üreticisi Saadetin Tekin ise yağışların rekolteyi olumlu yönde etkilediğini belirterek, geçen sezona göre yaklaşık iki kat verim aldığını ancak zeytinyağında geçen yıla nazaran fiyatta daha düşük olduğunu belirterek, fiyatların en azından geçen yılla aynı şekilde olmasını istedi.