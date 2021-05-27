Tesadüf mü? Her taşın altından bir İYİ Partili çıkıyor

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bugün 84 emekli amiralin ifadeleri alınmaya başlandı. Emniyette 8 emekli amiral ifade verdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, bildiriyi İYİ Partili Ergun Mengi’nin hazırlaması ve ülke gündemini işgal eden konularda İYİ Partililerin ön planda olması da masaya yatırıldı.

Konuya dair konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“İşi kotaran kişi İYİ Partili. Her şeyin altından bir İYİ Partili çıkıyor. O taşı kaldırıyorsunuz altından İYİ Partili çıkıyor, diğer taşı kaldırıyorsunuz başka İYİ Partili çıkıyor. Kendilerince savunma geliştirseler bile ne kadar taş varsa, ne kadar lüzumsuz iş varsa, ne kadar siyasi iktidara çelme takacak bir olay varsa hepsinin altından bir farklı İYİ Partili çıkıyor. Bugünden sonra da o seksen kadar amiralin hangi ilişkiler altında o bildiriye imza attıklarını görürüz.”