Terzi yamağı hakim karşısında kıvırdı

Daha önce, “B.kunda boğul Türkiye” diyerek ülkemize küfreden hadsiz Barbaros Şansal, bir internet sitesindeki röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade verdi.

Birden çok avukatla katıldı

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde emekli terzi olduğunu belirten ve aylık gelirini 2 bin 380 lira beyan eden Şansal, "artigerçek" adlı internet sitesine herhangi bir beyanda bulunmadığını, sadece haber sitesinde gazeteci olduğunu bildiği Seran Vreskala ile 31 Aralık 2017 sonrasında maruz kaldığı haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştığını söyledi.

Hakim karşısında kıvırdı

Birtakım gazeteci ve editörlerin, yapılan sohbetleri kimi zaman içerisinden .bazı kelimeleri çekerek kendilerince çarpıcı olması için manşet ve ara başlık yaptıklarını savunan Şansal, "Bu olay da tamamen buna ilişkindir. Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım. Her nasılsa sohbet içeriği değiştirilerek başlık yapılmıştır. Kaldı ki benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağıladığıma dair yazılı, sözlü ve görsel somut bir delil yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme, "artigerçek" sitesinde yapıldığı iddia edilen röportaja ilişkin genel yayın yönetmeni ve Vreskala'nın açık kimlikleri tespit edilerek tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılmalarına karar verdi.

Dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanana iddianamede, modacı Barbaros Şansal'ın "artigerçek" adlı internet sitesine verdiği ve "Hükümet Reina operasyonunu benim üzerimden kapatmaya başladı" başlığıyla yayınlanan röportajın içeriğinde kullandığı ifadeler nedeniyle" Türk milletini, devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunu işlediği anlatılıyor.

İddianamede, Şansal'ın "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.