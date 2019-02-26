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Terzi, "Darıca maçını kazanacağız"

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26 Şubat 2019 Salı 16:45
Terzi, "Darıca maçını kazanacağız"

Spor Toto 2 Ligde mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik patronu Cahit Terzi, hafta sonu deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrükspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu


Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi, grubun en iyi ve en pahalı takımına yenildiklerini söyleyerek, Darıcaspor maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Spor Toto 2 Ligde mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi, hakemin kötü olduğunu söyleyerek, ’’ Haftayı puan yada puanlarla dönmek istiyorduk. Rakibimiz bu grubun en pahalı en güçlü takımı. 1 oyuncusunun maddi karşılığı bizim takıma eş değer. Örnek vermek gerekirse Erkan Zengin’in maliyeti bizim takıma eş değer. Böyle bir takımla mücadele ettik buna rağmen çocuklar öne geçmesini bildi. İkinci gol şansını yakaladık. Mustafa’nın bir penaltı pozisyonu var. Çok tartışılacak bir pozisyon. Erkan Zengin’in de bir kırmızı kart olayı var. Bana göre hakem biraz formsuzdu. Bize kullanılan faulde frikikte frikik yoktu. O pozisyonda gol yedik. Biz artık bu maçlara takılmayacağız önümüzde ki maçlara bakacağız’’dedi.


’’Darıca maçı zor geçecek’’


Darıca maçının zor geçeceğini ifade eden Terzi, ’’İkinci devreye kötü başlayan bir Darıca takımı var 6 haftadır yeniliyor. Bu maçlar çok tehlikeli maçlar. Onun için bu maç bizim için çok önemli. Futbolcularımızı da aynı şekilde uyardık. Zor bir maç oynayacağız. Onlarda kazanıp üst sıraları tırmanmak istiyorlar. İnşallah bu hafta 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz’’diye konuştu.


’’Mağlubiyet çıkışımıza engel olamayacak’’


Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi, alınan mağlubiyetin çıkışlarına engel olamayacağını ifade eden Terzi, ’’Burada çok kritik bir eşikteyiz. Yapacağımız doğru hamleler şehrin desteği ile yukarılara doğru hamleler yapabiliriz. Bende bunu istiyorum. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Bu şehire bunu kazandırmamız gerek. Ama Allah gösteresin rüzgar ters esip kötü gidersek de sıkıntı çekebiliriz. İnanıyorum ki bizim takımımız çıkış içinde. Karagümrükspor karşısında aldığımız mağlubiyet bizi engelleyemeyecek. Ben dış sahada ki seyirci gücünün iç sahada da devam edeceğinden eminim’’diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:45
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