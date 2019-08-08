0553 313 94 23

Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman? Arefe orucuna nasıl niyet edilir?

Zilhicce ayının içerisindeyiz. Zilhicce ayı haram ayların başında gelmekte. Peki Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman? Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce ayının 8. gününe Terviye Günü denir. O gün hacılar Mekke’den Minâ’ya çıkarlar. Terviye denmesinin sebebi, hacıların o gün Zemzem Suyu’ndan çok içip kanmalarındandır. Terviye, tefekkür mânâsında da kullanılmaktadır.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman? Arefe orucuna nasıl niyet edilir?

Zilhicce ayının içerisindeyiz. Zilhicce ayı haram ayların başında gelmekte. Peki Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman? Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce ayının 8. gününe Terviye Günü denir. O gün hacılar Mekke’den Minâ’ya çıkarlar. Terviye denmesinin sebebi, hacıların o gün Zemzem Suyu’ndan çok içip kanmalarındandır. Terviye, tefekkür mânâsında da kullanılmaktadır.

İbrahim aleyhisselâm, Zilhicce ayının 8. gecesi, rüyâsında; “Kendi oğlunu keser hâlde” gördü. Sabah olunca; “Rüyâ şeytanî midir, Rahmânî midir?” diye terviye ve tefekküre dalıp, o günü tefekkürle geçirdi. Arefe gecesi olduğunda kendisine; “Emrolunduğun şeyi yerine getir!” buyurulunca, Allahü teâlâ tarafından olduğunu bildi. Bildiği için o güne, bilmek anlamına gelen Arefe, dendi. Arefe, Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka günlere Arefe denmez. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir Müslüman, Terviye günü (Arefe gününden bir önceki gün) oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette cennete sokar."

Arefe günü tutulacak oruç

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir. 

Kurban kesmek

Müslüman olan erkek ve kadının; hür, âkıl, bâliğ ve mukîm ise, ihtiyacından fazla ve nisap miktarı kadar da malı veya parası varsa, Kurban Bayramı için, niyet ederek, bayramın üçüncü günü akşama kadar belli bir hayvanı kesmesi vacip olur. İhtiyaç eşyası; 1 ev, 1 aylık yiyecek, 3 kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve âletler, binecek vasıtaları, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
  1. Terviye günü nedir?
  2. Terviye günü ne zaman?
  3. Arefe orucuna nasıl niyet edilir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aman dikkat! Yıllara meydan okumak istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun
    1. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    2. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    3. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    4. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    5. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    6. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    7. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    8. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    9. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    10. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    11. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    12. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    13. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    14. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    15. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    16. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    17. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    18. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    19. Pakistan-Hindistan arası tren..
    20. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    21. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    22. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    23. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    24. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    25. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    26. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    27. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    28. Yaz Kur’an Kursları final programı
    29. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    30. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru