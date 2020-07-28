Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman?
Terviye günü nedir? Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Terbiye günü ne zaman? Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka‘de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” günü olarak bilinir. Terviye gününün fazileti nedir?
Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye günü, bu yıl miladi 29 Temmuz Çarşamba'ya, Arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe'ye tevâfuk etmektedir. Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günlerden olan arefe gününde tutulan oruca ise ayrı bir önem vermiştir. Dolayısıyla bu günleri oruç vd. ibadetlerle değerlendirmek gerekir. Hacda olanların ise, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.