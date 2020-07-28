Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman?

Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye günü, bu yıl miladi 29 Temmuz Çarşamba'ya, Arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe'ye tevâfuk etmektedir. Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günlerden olan arefe gününde tutulan oruca ise ayrı bir önem vermiştir. Dolayısıyla bu günleri oruç vd. ibadetlerle değerlendirmek gerekir. Hacda olanların ise, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.