Terviye günü nedir? Terviye günü duası

Bugün Zilhicce ayının 8. Günü. Arefeden bir gün öncesine terviye günü denilmekte. Bu mübarek günde hacı adayları vazifelerine başlarken bizler de o kutsal topraklara gidemesek de burada en azından dua ve niyazlarımızla bu mübarek günleri idrak etmiş ve bu rahmet ve mağfireti bol bu günlerden istifade etmiş oluruz. Peki terviye gününde neler yapmalıyız?

1. Tevbe istiğfar edelim. Seyyidül istiğfar duasını hissederek okuyalım. Nasılki elimizin kirini gidermek için bol sabun su ile ve iyice yıkıyor isek kalbimizdeki kirleri (günah lekelerini) istiğfar ile tertemiz edelim.

2. Tefekkür edelim.

60 dakikalık tefekkür 60 yıllık nafile ibadete denktir. Halimizi tefekkür edelim; istikbalimizi tefekkür edelim. Sorumluluklarımızı, yaptıklarımızı, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı düşünelim. Samimi pişmanlıklar duyup Rabbimizden Hayrı isteyip, şerden korumasını dileyelim. Samimiyetle, göz yaşıyla, gönül titremesiyle.

3. Kendimiz, Aile efradımız, ve Ümmeti Muhammed için dua edelim. Rabbimizden yardım isteyelim. O yardım ederse darda ve zorda kalmayız.

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

Tövbe ve istiğfarda bulunacaksanız en üstün ve faziletli duadır. Peygamber Efendimizin, Seyyidül İstiğfar duasının fazileti ve önemi üzerinde durmuştur. İsiğfarı en iyi şekilde yapmak istiyorsanız yukarıdaki şeklinde dua etmenizi buyurmuştur.

Kısaca bu duanın meali şöyledir; “Ya Rabbi! İşlediğim bütün günahlarımı itiraf edip, tevbe ve istiğfar ederim. Nimetlerinin şükründen acizim. Beni affet, mağfiret eyle.”